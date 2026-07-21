Manutenzione per San Marco | tra mosaici colonne illuminazione e tetto sono attivi 18 cantieri Lavori da 30 milioni di euro

Attualmente sono aperti 18 cantieri alla Basilica di San Marco, coinvolgendo interventi su mosaici, colonne, illuminazione e tetto. I lavori hanno un valore complessivo di circa 30 milioni di euro. La basilica, risalente all’anno 828, quando si racconta che le reliquie di San Marco furono trasportate da Alessandria d’Egitto, è soggetta a interventi di manutenzione e restauro continui nel tempo.

Dall’anno 828, quando si narra che le reliquie di San Marco vennero traslate a Venezia da Alessandria d’Egitto, la Basilica di San Marco è in continuo divenire e in continuo restauro. Oggi ci sono 18 progetti attivi che la Procuratoria sta seguendo per un totale di 30 milioni di euro: di questi si stima che 25 milioni saranno quelli che verserà la Procuratoria e gli altri invece provengono in parte dal ministero della Cultura (4,5) e in parte dal Provveditorato per le Opere Pubbliche (1,7), entrambi per sistemare il tetto e le cupole, danneggiati dalle piogge sempre più acide. Una manutenzione continua che conoscono bene i proti che si sono... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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