Ferroviae | Fs sono oltre 1.300 i cantieri attivi 37% investimenti destinati a manutenzione

Oggi sulla rete ferroviaria sono attivi circa 1.300 cantieri, tra lavori di manutenzione e investimenti. Ogni anno si registrano circa 272.000 interruzioni programmate per permettere l’avanzamento delle opere. Circa il 37% delle risorse destinate ai progetti riguarda interventi di manutenzione, secondo quanto riferito dalle Ferrovie dello Stato. Di conseguenza, le attività di cantiere coinvolgono quotidianamente diverse parti della rete ferroviaria.

(Adnkronos) – Oggi sulla rete ferroviaria sono attivi ogni giorno 1.300 cantieri tra manutenzione e investimenti, con circa 272mila interruzioni programmate annue necessarie a consentire l’avanzamento dei lavori. Il volume degli investimenti di Rfi è cresciuto del 49% rispetto al 2023, confermando il Gruppo Fs come principale investitore infrastrutturale del Paese. Del totale degli investimenti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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