Ferroviae | Fs sono oltre 1.300 i cantieri attivi 37% investimenti destinati a manutenzione

Da webmagazine24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sulla rete ferroviaria sono attivi circa 1.300 cantieri, tra lavori di manutenzione e investimenti. Ogni anno si registrano circa 272.000 interruzioni programmate per permettere l’avanzamento delle opere. Circa il 37% delle risorse destinate ai progetti riguarda interventi di manutenzione, secondo quanto riferito dalle Ferrovie dello Stato. Di conseguenza, le attività di cantiere coinvolgono quotidianamente diverse parti della rete ferroviaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) –  Oggi sulla rete ferroviaria sono attivi ogni giorno 1.300 cantieri tra manutenzione e investimenti, con circa 272mila interruzioni programmate annue necessarie a consentire l’avanzamento dei lavori. Il volume degli investimenti di Rfi è cresciuto del 49% rispetto al 2023, confermando il Gruppo Fs come principale investitore infrastrutturale del Paese. Del totale degli investimenti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Commercio, oltre 13 milioni per due interventi destinati a investimenti e liquidità

Gruppo FS: conti tornano in utile. Ricavi record e investimenti oltre 18 miliardiIl Gruppo FS Italiane ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 30 milioni di euro, rispetto alla perdita archiviata l’anno precedente, con...

Argomenti più discussi: AV/AC Napoli - Bari, completato lo scavo della Galleria Rocchetta; Sulle Frecce cade il segnale: le Ferrovie costruiscono la loro rete superveloce; 16-17 maggio, si festeggia la Giornata Nazionale Ferrovie delle Meraviglie 2026; Treni bloccati su ferrovia adriatica in Abruzzo, ritardi di oltre 6 ore.

Ferrovie Sud-Est, battaglia sul nuovo salvataggio. I gestori dei bus privati: deve fallireIn Tribunale l'accordo con i creditori per i 300 milioni di debiti emersi dopo la sentenza del Consiglio di Stato. I commissari: proposta ragionevole II commissari giudiziali ritengono equilibrati gli ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web