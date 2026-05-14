Ferrovie | Fs sono oltre 1.300 i cantieri attivi 37% investimenti destinati a manutenzione
Ogni giorno sulla rete ferroviaria sono attivi circa 1.300 cantieri tra lavori di manutenzione e nuovi investimenti. Ogni anno, vengono programmate circa 272.000 interruzioni per permettere la realizzazione di questi interventi. Attualmente, circa il 37% degli investimenti è destinato alla manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi. Questa attività coinvolge diverse aree e si svolge in numerosi cantieri distribuiti sul territorio. Le operazioni sono coordinate per garantire l’accessibilità e la sicurezza del servizio ferroviario.
Oggi sulla rete ferroviaria sono attivi ogni giorno 1.300 cantieri tra manutenzione e investimenti, con circa 272mila interruzioni programmate annue necessarie a consentire l’avanzamento dei lavori. Il volume degli investimenti di Rfi è cresciuto del 49% rispetto al 2023, confermando il Gruppo Fs. 🔗 Leggi su Today.it
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