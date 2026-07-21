Una manifestazione si è svolta nel centro cittadino, con richieste di verità e giustizia per la morte di un uomo di 43 anni durante un intervento delle forze dell’ordine. La giornata è culminata in una notte di tensioni e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La premier ha commentato duramente, definendo l’evento un atto di grave irresponsabilità e chiedendo di accertare i fatti con rigore. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Una giornata iniziata con la richiesta di verità e giustizia e terminata con una notte di tensione e scontri nel centro città. A Bologna resta alta l’attenzione dopo le proteste nate in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto durante un intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha aperto un confronto acceso sulle modalità dell’operazione della polizia, ma anche sulle conseguenze della manifestazione che ha seguito il caso. Mentre gli accertamenti dovranno chiarire ogni aspetto della morte di Fakir, il dibattito politico si è concentrato anche sugli episodi di violenza verificatisi durante la protesta. Le immagini degli scontri, dei danneggiamenti e delle tensioni con gli agenti hanno alimentato reazioni da parte delle istituzioni e dei sindacati di polizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Manifestazione per Fakir, il commento durissimo di Giorgia Meloni: “Atto di grave irresponsabilità, accertare la verità con rigore”

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Bologna, Meloni: «Inaccettabile, accertare la verità con rigore»La premier Giorgia Meloni ha commentato i fatti di Bologna, dove un uomo di 43 anni è morto durante un fermo di polizia domenica 19 luglio 2026.

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Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può gi x.com

Bologna dopo il presidio per Fakir, danni e polemiche: 50 feriti tra le forze dell’ordine. La direttaIl Sap: Lepore si assuma la responsabilità. Malaguti (FdI): Gravissima la guerriglia urbana. De Maria (Pd): No alla violenza e alle strumentalizzazioni sui fatti ... msn.com

Il primo commento di Giorgia Meloni sulla morte di Abderrahim FakirÈ arrivato solo dopo due giorni, e soprattutto dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione a Bologna: si è concentrata molto su quelli ... ilpost.it