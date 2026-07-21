Un cane di razza pastore tedesco è salito sul tetto di una casa passando dalla terrazza e non è più riuscito a scendere. A causa della forte pendenza, l’animale è scivolato fino alla gronda, rimanendo in bilico e in pericolo di caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso l’animale e lo hanno messo in sicurezza. Nessun altro coinvolgimento o danno segnalato.

L’animale, un pastore tedesco, aveva raggiunto il tetto passando dalla terrazza posta allo stesso livello della copertura. A causa della forte pendenza del tetto, il cane è successivamente scivolato fino alla gronda, rimanendo in una posizione di grave precarietà con il rischio di cadere al suolo. Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto preliminarmente a predisporre un telo di sicurezza al di sotto dell’area interessata, ed ha proceduto al recupero dell’animale affidandolo ai proprietari. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Manciano: cane sale sul tetto di casa e non riesce a scendere, soccorso dai vigili del fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cane sale sul tetto, poi non riesce a rientrare e rischia di scivolare: il salvataggio dei vigili del fuocoUn cane è salito su un tetto passando da una terrazza allo stesso livello, ma è scivolato vicino alla grondaia e non è riuscito a risalire.

Quartiere col fiato sospeso. Sale sul tetto di casa. Convinto dai negoziatori a scendere dopo 24 oreDopo più di 24 ore di tensione, un uomo è salito sul tetto di una casa in un quartiere di Rimini.

Cane sale sul tetto, poi non riesce a rientrare e rischia di scivolare: il salvataggio dei vigili del fuocoL’animale, un pastore tedesco, aveva raggiunto il tetto passando dalla terrazza posta allo stesso livello della copertura ... msn.com

Manciano: cane sale sul tetto di casa e non riesce a scendere, soccorso dai vigili del fuocoUna squadra del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco è intervenuta stamattina, 21 luglio 2026, nella frazione Poderi di Montemerano, nel comune di Manciano, per il recupero di un cane rimasto ... firenzepost.it