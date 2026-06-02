Quartiere col fiato sospeso Sale sul tetto di casa Convinto dai negoziatori a scendere dopo 24 ore
Dopo più di 24 ore di tensione, un uomo è salito sul tetto di una casa in un quartiere di Rimini. La polizia e i negoziatori hanno cercato di convincerlo a scendere. Alla fine, è sceso dal tetto e si è consegnato senza incidenti. La situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze. La polizia ha confermato che l’intera operazione si è conclusa con successo.
È finita dopo oltre 24 ore di tensione una delicata operazione di salvataggio che ha tenuto con il fiato sospeso un intero quartiere di Rimini. Un uomo di 47 anni, residente con i genitori in via Lucchesi, è stato convinto a scendere dal tetto della propria abitazione dopo una lunghissima trattativa portata avanti dai carabinieri con il supporto di specialisti arrivati anche da altre province. L’allarme è scattato intorno alle 20 di sabato sera. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, già seguito in passato per problemi di natura psichiatrica e già sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori, avrebbe dovuto partecipare a un matrimonio. Per motivi ancora da chiarire, però, è salito sul tetto della villetta a schiera dove vive con gli anziani genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sotto lo Stesso Tetto di Joe Stassi - contenuti AI
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