quartiere col fiato sospeso sale sul tetto di casa convinto dai negoziatori a scendere dopo 24 ore

Notizia in breve

Dopo più di 24 ore di tensione, un uomo è salito sul tetto di una casa in un quartiere di Rimini. La polizia e i negoziatori hanno cercato di convincerlo a scendere. Alla fine, è sceso dal tetto e si è consegnato senza incidenti. La situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze. La polizia ha confermato che l’intera operazione si è conclusa con successo.