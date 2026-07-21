Cane sale sul tetto poi non riesce a rientrare e rischia di scivolare | il salvataggio dei vigili del fuoco

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cane è salito su un tetto passando da una terrazza allo stesso livello, ma è scivolato vicino alla grondaia e non è riuscito a risalire. I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero. La zona è stata messa in sicurezza durante le operazioni. Il cane è stato salvato senza ferite gravi. Nessun altro coinvolto nell’incidente. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione di passanti e residenti.

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Manciano, 21 luglio 2026 – E’ salito sul tetto passando da una terrazza che si trova allo stesso livello della copertura, ma dopo essere scivolato fino quasi alla grondaia non è riuscito a risalire a causa della pendenza. Brutta disavventura per un pastore tedesco nella frazione Poderi di Montemerano, nel comune di Manciano, salvato dai vigili del fuoco dopo aver rischiato di cadere nel vuoto. E’ successo intorno alle 8,30 di stamani, 21 luglio. L’animale aveva raggiunto il tetto passando dalla terrazza, ma dopo essere scivolato fino alla gronda è rimasto in una posizione di grave precarietà con il rischio di cadere al suolo. Giunta sul... 🔗 Leggi su Lanazione.it

cane sale sul tetto poi non riesce a rientrare e rischia di scivolare il salvataggio dei vigili del fuoco
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