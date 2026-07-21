Cane sale sul tetto poi non riesce a rientrare e rischia di scivolare | il salvataggio dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Un cane è salito su un tetto passando da una terrazza allo stesso livello, ma è scivolato vicino alla grondaia e non è riuscito a risalire. I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero. La zona è stata messa in sicurezza durante le operazioni. Il cane è stato salvato senza ferite gravi. Nessun altro coinvolto nell’incidente. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione di passanti e residenti.