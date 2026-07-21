Un sistema di intelligenza artificiale analizza mammografie e individua il 10% di tumori in più rispetto ai metodi tradizionali. La tecnologia interpreta le immagini con maggiore profondità, migliorando la precisione nella diagnosi precoce. Lo strumento viene utilizzato come supporto agli operatori umani, aumentando le possibilità di individuare anomalie nascoste. I risultati sono stati confermati da studi clinici condotti su grandi campioni di immagini.

Quando la tecnologia incrocia la medicina i risultati, sempre più di frequente, sembrano migliorare la capacità di individuare più efficacemente patologie potenzialmente molto pericolose. È quanto accaduto a Treviso dove, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, nell’Usl - dal 2022 ad oggi - è stato trovato, nelle mammografie eseguite, il 10 per cento di tumori in più, circa 1.500 su 330 mila esami, con una riduzione del 23 per cento di richiami per ulteriori accertamenti e percorsi di approfondimento diagnostico conclusi nel 90 per cento dei casi entro un mese. Sono i dati emersi da uno studio condotto sugli screening... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Mammografie, l'intelligenza artificiale scova il 10% in più dei tumori: «Legge le immagini con più profondità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mammografie più precise grazie l'intelligenza artificialeIl tumore al seno rappresenta il cancro più comune tra le donne italiane, con circa 55.

Intelligenza artificiale e immagini pubblicitarie: più rischi per le impreseUn'impresa ha utilizzato intelligenza artificiale per creare immagini pubblicitarie, ma ha incontrato problemi legali legati ai diritti d'autore.

Temi più discussi: Mammografia con l'intelligenza artificiale: diagnosi più veloci, scoperto il 10% di tumori in più; Screening mammografico, l'Ulss 2 premiata per lo studio sull'intelligenza artificiale che accelera le diagnosi dei tumori; Mammografie: l’Intelligenza Artificiale rivoluziona lo screening e migliora la diagnosi precoce; Screening mammografico, l’IA segnala immediatamente al medico gli esami sospetti.

Mammografie, l'intelligenza artificiale scova il 10% in più dei tumori: Legge le immagini con più profonditàTreviso, Claudia Maria Weiss (direttrice Uosd): Riduce anche i falsi positivi e quindi e gli approfondimenti inutili ... corrieredelveneto.corriere.it

Mammografia con l'intelligenza artificiale: diagnosi più veloci, scoperto il 10% di tumori in piùTREVISO - L'intelligenza artificiale a servizio delle mamme: gli screening mammografici sono istantanei. E i risultati ci sono già: il numero ... msn.com