Mammografie più precise grazie l' intelligenza artificiale
Il tumore al seno rappresenta il cancro più comune tra le donne italiane, con circa 55.000 nuove diagnosi ogni anno. Recentemente, sono stati sviluppati sistemi di intelligenza artificiale che migliorano la precisione delle mammografie, strumenti fondamentali nella diagnosi precoce. Questi algoritmi analizzano le immagini con maggiore dettaglio rispetto ai metodi tradizionali, consentendo di identificare eventuali anomalie con maggiore affidabilità. La tecnologia si sta integrando nelle pratiche cliniche per supportare i medici nelle decisioni diagnostiche.
Il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne in Italia: ogni anno vengono, infatti, diagnosticati circa 55.000 nuovi casi. Nonostante questa incidenza elevata, la prognosi è nettamente migliorata negli ultimi decenni grazie, soprattutto, alla diagnosi precoce. La mammografia (esame.🔗 Leggi su Romatoday.it
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