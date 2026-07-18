Intelligenza artificiale e immagini pubblicitarie | più rischi per le imprese

Da ilsole24ore.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'impresa ha utilizzato intelligenza artificiale per creare immagini pubblicitarie, ma ha incontrato problemi legali legati ai diritti d'autore. La questione riguarda la possibilità che le immagini generate siano considerate plagio o violino brevetti esistenti. Le aziende che adottano questa tecnologia devono fare attenzione ai contratti e alle normative vigenti, poiché le implicazioni legali sono ancora in fase di definizione.

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L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nel campo delle immagini ha rilievo crescente non solo per le opportunità e gli aspetti tecnici, ma anche per i risvolti giuridici e contrattuali. L’attenzione in prima battuta è stata rivolta al tema della tutela del diritto d’autore, ma in realtà le insidie più rilevanti si nascondono nella fotografia commerciale e riguardano le imprese committenti, sia che ricorrano a fotografiagenzie esterni, sia che utilizzino in proprio i sistemi IA. Facilità di utilizzo e violazioni potenziali L’accessibilità dei sistemi di IA generativa consente oggi di produrre immagini complesse senza competenze fotografiche o legali specifiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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