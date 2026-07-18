Un'impresa ha utilizzato intelligenza artificiale per creare immagini pubblicitarie, ma ha incontrato problemi legali legati ai diritti d'autore. La questione riguarda la possibilità che le immagini generate siano considerate plagio o violino brevetti esistenti. Le aziende che adottano questa tecnologia devono fare attenzione ai contratti e alle normative vigenti, poiché le implicazioni legali sono ancora in fase di definizione.

L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nel campo delle immagini ha rilievo crescente non solo per le opportunità e gli aspetti tecnici, ma anche per i risvolti giuridici e contrattuali. L’attenzione in prima battuta è stata rivolta al tema della tutela del diritto d’autore, ma in realtà le insidie più rilevanti si nascondono nella fotografia commerciale e riguardano le imprese committenti, sia che ricorrano a fotografiagenzie esterni, sia che utilizzino in proprio i sistemi IA. Facilità di utilizzo e violazioni potenziali L’accessibilità dei sistemi di IA generativa consente oggi di produrre immagini complesse senza competenze fotografiche o legali specifiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Intelligenza artificiale e immagini pubblicitarie: più rischi per le imprese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Corso intelligenza artificiale gratis | Le applicazioni nel marketing per le Aziende e Imprenditori

Notizie e thread social correlati

Oggi c’è un nuovo collega invisibile: l’intelligenza artificiale. Più produttività, più rischi e meno regoleOggi si parla di un nuovo collega invisibile che entra nelle nostre vite lavorative: l'intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale, incontri con le impreseL’intelligenza artificiale viene presentata alle imprese del territorio imolese attraverso un ciclo di incontri.

Temi più discussi: Come funziona Muse, l’AI che genera immagini con le foto di Instagram; IA, NUOVE REGOLE EUROPEE PER FOTO E VIDEO DIGITALI; Le tue foto possono finire nelle immagini generate dagli utenti: Meta apre le porte dell'intelligenza artificiale alle immagini di Instagram; Modificare le foto con l'Intelligenza Artificiale: i 3 prompt efficaci.

Il Regno Unito invita le famiglie a limitare la condivisione pubblica delle immagini dei minori. Non è un divieto, ma una nuova forma di educazione digitale: nell'era dell'intelligenza artificiale anche una foto innocente può essere trasformata. In qualcosa di terri x.com

Consiglia buoni canali YouTube SS senza intelligenza artificiale reddit

Andrew Dai e Elorian AI: l'intelligenza artificiale che 'pensa' per immaginiDopo oltre un decennio di contributi fondamentali a sistemi di intelligenza artificiale, Andrew Dai ha fondato Elorian AI. Questa startup mira a rivoluzionare il modo in cui i modelli di intelligenza ... it.blastingnews.com

Modificare le foto con l'Intelligenza Artificiale: i 3 prompt efficaciTre prompt efficaci per modificare foto con l’intelligenza artificiale, validi su ChatGPT, Gemini, Firefly e altri editor IA ... repubblica.it