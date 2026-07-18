Intelligenza artificiale e immagini pubblicitarie | più rischi per le imprese
Un'impresa ha utilizzato intelligenza artificiale per creare immagini pubblicitarie, ma ha incontrato problemi legali legati ai diritti d'autore. La questione riguarda la possibilità che le immagini generate siano considerate plagio o violino brevetti esistenti. Le aziende che adottano questa tecnologia devono fare attenzione ai contratti e alle normative vigenti, poiché le implicazioni legali sono ancora in fase di definizione.
L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nel campo delle immagini ha rilievo crescente non solo per le opportunità e gli aspetti tecnici, ma anche per i risvolti giuridici e contrattuali. L’attenzione in prima battuta è stata rivolta al tema della tutela del diritto d’autore, ma in realtà le insidie più rilevanti si nascondono nella fotografia commerciale e riguardano le imprese committenti, sia che ricorrano a fotografiagenzie esterni, sia che utilizzino in proprio i sistemi IA. Facilità di utilizzo e violazioni potenziali L’accessibilità dei sistemi di IA generativa consente oggi di produrre immagini complesse senza competenze fotografiche o legali specifiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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