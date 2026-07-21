Mamma scambia uno psicofarmaco per l’antistaminico | due ragazzi di 12 anni in ospedale

Notizia in breve

Un errore di somministrazione ha portato due bambini di 12 anni in ospedale a causa di uno scambio di farmaci. Una madre ha dato a uno dei figli uno psicofarmaco pensando fosse un antistaminico, mentre l’altro bambino ha assunto il farmaco errato. L’incidente si è verificato nel pomeriggio a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. I bambini sono stati visitati e monitorati dai medici.