Mamma scambia uno psicofarmaco per l’antistaminico | due ragazzi di 12 anni in ospedale
Un errore di somministrazione ha portato due bambini di 12 anni in ospedale a causa di uno scambio di farmaci. Una madre ha dato a uno dei figli uno psicofarmaco pensando fosse un antistaminico, mentre l’altro bambino ha assunto il farmaco errato. L’incidente si è verificato nel pomeriggio a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. I bambini sono stati visitati e monitorati dai medici.
Canneto sull’Oglio (Mantova), 21 luglio 2026 – Un “banale” scambio di farmaci ha causato attimi di apprensione questo pomeriggio a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova. Due ragazzi di 12 anni sono stati trasportati in ospedale dopo aver assunto uno psicofarmaco al posto di un antistaminico. Secondo quanto ricostruito, una donna, in vacanza in Italia con la famiglia ma residente in Belgio, avrebbe somministrato al figlio e a un suo coetaneo uno psicofarmaco, anziché l'antistaminico contro le punture di zanzare. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due dodicenni. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'Ospedale Civile di Cremona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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