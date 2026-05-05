Litigano fuori da un locale e pestano due ragazzi che finiscono in ospedale | arrestati due minorenni

Da ravennatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due minorenni sono stati arrestati nel fine settimana dopo una rissa avvenuta nei pressi di un locale notturno. Durante l'aggressione, due ragazzi sono stati feriti e trasportati in ospedale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno identificato e fermato i giovani coinvolti nell'episodio. L'episodio ha attirato l'attenzione della comunità locale, che ha commentato l'accaduto.

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia di Stato per una violenta aggressione avvenuta nel fine settimana nei pressi di un locale notturno della zona. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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