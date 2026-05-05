Litigano fuori da un locale e pestano due ragazzi che finiscono in ospedale | arrestati due minorenni

Due minorenni sono stati arrestati nel fine settimana dopo una rissa avvenuta nei pressi di un locale notturno. Durante l'aggressione, due ragazzi sono stati feriti e trasportati in ospedale. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno identificato e fermato i giovani coinvolti nell'episodio. L'episodio ha attirato l'attenzione della comunità locale, che ha commentato l'accaduto.

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia di Stato per una violenta aggressione avvenuta nel fine settimana nei pressi di un locale notturno della zona. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro fra auto e moto all'incrocio in città: due ragazzi finiscono in ospedale Feriti con arma da taglio fuori al locale: due giovani in ospedaleUna serata di divertimento si trasforma in un episodio di estrema violenza a Sarno. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Litigano in fila alla cassa. Rissa a Levico; Rottweiler si avventa su una 13enne: la ragazza aveva litigato con la proprietaria; Centro anziani di Ciriè, urla e lacrime: Ti caccio fuori a una donna invalida; Genova, 32enne accoltellato a una gamba in via Bologna: trasportato al Villa Scassi. Litiga con l’amico e viene lasciato in autostrada da solo: Simone De Faenza travolto e ucciso da un tirSimone De Fenza, 45 anni di Asti, è morto sulla A21 alla barriera di Villanova. Dopo un lite in auto, avrebbe preteso di scendere lungo l’autostrada. Pochi minuti dopo è stato travolto da un tir. L’am ... fanpage.it Litigano in fila alla cassa. Rissa a LevicoDue giovani, tra i 20 e 30 anni, dopo un accesa discussione hanno iniziato a picchiarsi, forse anche con un arma da taglio ... rainews.it Le storie migliori, magari, sono quelle che se le guardi da fuori pensi "sono pazzi". Sono pazzi perché si vedono una volta al mese. Sono pazzi perché litigano così tanto. Sono pazzi da legare perché non vanno in discoteca, ma preferiscono dormire abbraccia - facebook.com facebook