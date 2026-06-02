Per questo miele da sballo tre ragazzi sono finiti in ospedale | uno è in pericolo di vita

La chiamano "wax" o "miele da sballo". È una nuova droga in voga tra i giovani, una sorta di concentrato di cannabis in cera. Per averla assunta, tre ragazzi di 17, 19 e 22 anni sono arrivati stanotte nel pronto soccorso di Frattamaggiore (Napoli) in evidente stato di alterazione dovuta. 🔗 Leggi su Today.it

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Assaggiano il «miele da sballo»: 19enne, 22enne e 17enne in ospedale nel Napoletano

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