Donna di 57 anni diventa madre grazie alla procreazione assistita | la vicenda a Castellammare di Stabia

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 57 anni, di nazionalità straniera, è diventata madre attraverso una procedura di procreazione medicalmente assistita presso una clinica a Castellammare di Stabia. La nascita è avvenuta nella struttura situata nel Napoletano. La notizia riguarda esclusivamente l'avvenuto evento e la località in cui è stato eseguito il trattamento. Non sono stati forniti dettagli sulla procedura o sull'identità della donna.

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La donna, straniera, è diventata madre grazie alla procreazione medicalmente assistita a Villa Stabia, clinica di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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