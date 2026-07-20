Donna di 57 anni diventa madre grazie alla procreazione assistita | la vicenda a Castellammare di Stabia
Una donna di 57 anni, di nazionalità straniera, è diventata madre attraverso una procedura di procreazione medicalmente assistita presso una clinica a Castellammare di Stabia. La nascita è avvenuta nella struttura situata nel Napoletano. La notizia riguarda esclusivamente l'avvenuto evento e la località in cui è stato eseguito il trattamento. Non sono stati forniti dettagli sulla procedura o sull'identità della donna.
La donna, straniera, è diventata madre grazie alla procreazione medicalmente assistita a Villa Stabia, clinica di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dumped on her release day, she marries a cold CEO and becomes the darling of his family!
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