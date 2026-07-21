Il sindaco di New York ha annunciato l’avvio della prima ‘Parents’ Night Out’, un’iniziativa che permette ai genitori di lasciare i figli a casa senza dover pagare una babysitter. L’evento sta ricevendo numerosi commenti positivi sui social, con mamme e papà che si mostrano entusiasti dell’opportunità di trascorrere una serata senza impegni. L’iniziativa mira a offrire ai genitori un momento di relax, senza specificare dettagli su modalità e orari.

L’annuncio dell’iniziativa sta spopolando sui social, con un entusiasmo palpabile nei commenti da parte di centinaia di mamme e papà. Il sindaco di New York Zohran Mamdani vuole regalare ai genitori della città che governa una serata libera dai loro figli e lancia la prima ‘ Parents’ Night Out ‘. L’iniziativa pilota si terrà il 16 agosto ed i bambini saranno intrattenuti in attività ricreative gratuite in centri selezionati del Dipartimento dei Parchi in tutte e 5 le municipalità della Grande Mela. I posti disponibili sono tuttavia limitati ai primi 500 bambini e si prevede che andranno esauriti rapidamente. La registrazione è basata sull’ordine di arrivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mamdani regala ai genitori di New York una serata libera senza dovere pagare la babysitter: al via la ‘Parents’ Night Out’

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