Trascorre la serata bevendo e mangiando al bar cliente scappa senza pagare il conto da 40 euro

Una cliente è entrata nel bar Dedé in via Sandro Pertini a Parma, vicino all'Esselunga di via Traversetolo, e ha consumato cibo e bevande. Dopo aver passato la serata al tavolo, l’individuo è scappato senza pagare un conto di 40 euro. La fuga è avvenuta senza che ci siano stati tentativi di fermarla. Sul luogo sono intervenuti i responsabili del bar, ma la persona si è allontanata prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

È entrata all'interno del bar Dedé in via Sandro Pertini a Parma, che si trova di fianco all'Esselunga di via Traversetolo. Ha mangiato e bevuto, per un importo di circa 40 euro. Poi è uscita, senza pagare, approfittando di un momento di distrazione dei proprietari. È scappata, senza saldare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ms. Lanh had to be hospitalized, so Moc had to ask the police to take care of Voi.

Notizie e thread social correlati

Cena di pesce al ristorante, arriva il conto e il cliente si infuria. Testata al titolare, poi scappa senza pagareUna coppia ha lasciato il ristorante di Roseto degli Abruzzi senza pagare il conto dopo aver avuto una discussione con il titolare.

“Spacco tutto”: arriva il conto da 145 euro, s’infuria, dà una testata al ristoratore e scappa senza pagareUn cliente ha lasciato un conto di 145 euro dopo una cena in un ristorante di pesce, si è infuriato, ha dato una testata al ristoratore e poi è...