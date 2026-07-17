Nuova iniziativa del sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha annunciato?il lancio della “Parents’ Night Out”, una iniziativa volta a “regalare” ai genitori una serata libera dai loro figli, i quali saranno intrattenuti in attività ricreative gratuite in centri selezionati del Dipartimento dei Parchi in tutte e 5 le municipalità della Grande Mela. L’iniziativa pilota si terrà il 16 agosto e prevede 500 posti disponibili, che verranno riservati in base all’ordine di arrivo. “La Parents’ Night Out di New York consentirà ai genitori di avere un po’ di tempo a disposizione per godersi un film al cinema, sbrigare commissioni o andare a cena... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il sindaco di New York Mamdani “regala” una serata ai genitori: babysitter gratis per uscire senza figli

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He Came At Police With a Knife... NY Mayor Mamdani Under Scrutiny After Shooting, Body Cam Footage

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