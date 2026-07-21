Maltempo nel Lazio possibili brevi temporali nelle prossime ore
Nel Lazio sono previste brevi temporali nelle prossime ore, in particolare nelle zone orientali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso il documento “Previsione Sinottica e QPF” il 21 luglio 2026, indicando la possibilità di precipitazioni isolate e di breve durata. Le condizioni meteorologiche potrebbero portare temporali rapidi e localizzati nella regione, senza indicazioni di fenomeni intensi o prolungati.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il documento “Previsione Sinottica e QPF”, emesso il 21 luglio 2026 dal Dipartimento della Protezione Civile, segnala la possibilità di precipitazioni isolate, anche a carattere di breve temporale, in particolare sui settori orientali. I quantitativi di pioggia previsti saranno generalmente deboli. La valutazione del Centro Funzionale Regionale. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta e criticità, con validità dal pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio 2026, e per le successive 18-24 ore. #Meteo #Lazio #Temporali #ProtezioneCivile #AllertaMeteo #21Luglio2026. Per le vostre segnalazioni alla nostra redazione, potete usare il canale messanger su facebook, oppure scrivere a latina@dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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