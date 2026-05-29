Maltempo ancora forti temporali nelle prossime ore | ecco dove

Le previsioni indicano che nei prossimi giorni il maltempo continuerà con temporali intensi in diverse aree del paese. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da forti piogge e fulmini, che interessano principalmente le regioni settentrionali e alcune zone centrali. Le autorità hanno diffuso allerte meteorologiche e raccomandano di evitare spostamenti non necessari nelle zone colpite. Nessuna segnalazione di danni gravi o incidenti rilevanti finora.

Dopo le forti piogge e i violenti temporali delle ultime ore, il maltempo non ha ancora intenzione di lasciare l’Italia. Le infiltrazioni di aria fresca che hanno indebolito temporaneamente l’alta pressione continuano infatti a creare instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove nelle prossime ore potrebbero svilupparsi nuovi fenomeni intensi accompagnati da grandinate, fulmini e improvvisi nubifragi. La situazione meteo resta particolarmente delicata a causa dello scontro tra l’aria più fresca in quota e il caldo accumulato nei bassi strati dell’atmosfera negli ultimi giorni. Proprio questo contrasto sta favorendo la nascita di celle temporalesche molto violente ma spesso localizzate, capaci di scaricare enormi quantità di pioggia in poco tempo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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MALTEMPO: ancora Grandine e Temporali in arrivo!

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