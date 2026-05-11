Una perturbazione sta entrando in Italia, portando con sé temporali e venti molto forti. L’allerta maltempo è stata attivata in molte aree del paese, mentre le condizioni meteo continueranno a peggiorare nelle prossime ore. Le previsioni indicano piogge intense e raffiche di vento che interessano varie regioni, con l’obiettivo di informare la popolazione sui possibili disagi.

Una nuova perturbazione si prepara a investire l’Italia, riportando maltempo, piogge intense e forti raffiche di vento su diverse regioni del Paese. La giornata di oggi, lunedì 11 maggio, sarà caratterizzata da una fase atmosferica particolarmente instabile, con condizioni meteo in rapido peggioramento soprattutto al Centro-Nord. Secondo l’avviso diffuso dalla Protezione Civile, un intenso flusso di correnti sud-occidentali sta alimentando una nuova ondata di instabilità, favorendo l’arrivo di temporali, vento forte e possibili criticità idrogeologiche. Le previsioni indicano fenomeni localmente intensi e improvvisi. Le regioni più esposte saranno Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, dove sono attese raffiche di burrasca e precipitazioni abbondanti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Temporali e venti fortissimi, scatta l’allerta maltempo in Italia: cosa ci aspetta nelle prossime ore

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