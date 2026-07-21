Maltempo in Emilia Romagna | temporali e grandine

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Emilia Romagna, temporali e grandine hanno interessato diverse zone, da Mirabello a Cesenatico. Video di cittadini mostrano piogge intense e chicchi di grandine che cadono su strade e campagne. Le immagini sono state condivise su Facebook dalla pagina Emilia Romagna Meteo. Non sono stati segnalati danni gravi o interventi di emergenza. La perturbazione ha coinvolto diverse aree della regione, causando disagi alla viabilità e alle attività all'aperto.

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Da Mirabello (Ferrara) a Cesenatico: i video Marco Villani, Alan Marchini, Marco Merchiori e Nick pubblicati sulla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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