Emilia-Romagna è interessata da temporali che hanno portato pioggia e grandine tra Bologna e Ferrara. Le prossime scariche di grandine sono previste in alcune aree specifiche, mentre alcuni comuni hanno già registrato oltre 50 millimetri di pioggia e potrebbero affrontare ulteriori allagamenti. La situazione meteorologica continua a monitorare la regione, con possibili peggioramenti nelle zone colpite.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente le prossime scariche di grandine?. Quali comuni rischiano nuovi allagamenti dopo i 50 mm registrati?. Come si sposterà la linea temporalesca verso l'area di Imola?. Perché l'anticiclone ha ceduto permettendo l'arrivo dell'aria fresca?.? In Breve San Pietro in Casale registra 51 mm di pioggia, Sant’Agostino 46 mm.. Grandine e vento forte colpiscono la località di Renazzo durante la notte.. Indebolimento dell'anticiclone subtropicale causa infiltrazioni di aria fresca sul Nord Italia.. Rischio idrogeologico per terreni saturi dopo i forti accumuli tra Bologna e Ferrara.. Una linea di temporali intensi sta attraversando l’Emilia-Romagna questo venerdì 29 maggio, colpendo le province tra il parmense e l’imolese con piogge violente e scariche elettriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna sotto i temporali: pioggia e grandine tra Bologna e Ferrara

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ALLERTA METEO: TEMPORALI E PIOGGE FORTI IN ARRIVO!

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NIDIL CGIL e FILT CGIL Emilia-Romagna si accodano all’appello della CGIL regionale, di FLAI e FILLEA e chiedono alla Regione un'ordinanza urgente contro il lavoro sotto il sole nelle ore più calde per i lavoratori delle loro categorie. Approfondisci x.com

Hills of Emilia-Romagna, near Bologna, Italy. OC. reddit

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