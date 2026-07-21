Nel pomeriggio del 21 luglio, un temporale ha colpito la zona montana e pedemontana di una provincia del Nord Italia, portando grandine grande come uova e causando danni. A Belluno e Vicenza, le strade sono state ricoperte di una coltre bianca, mentre nel Polesine si sono registrate grandinate intense. Le temperature previste scendere da domani. Il maltempo ha portato anche prime segnalazioni di danni nel Pordenonese.

Ondata di maltempo sul Pordenonese, prime segnalazioni di danni. Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 17 di oggi - 21 luglio - sulla fascia montana e pedemontana della provincia. Colpiti in particolare i comuni delle terre alte (il temporale è entrato nella Destra Tagliamento) e la pedemontana. Si segnalano alberi caduti ad Aviano. Una pianta, in particolare, ostruisce la strada e causa la chiusura al traffico di via Wassermann. Grandine grande come uova a Rovigo Il maltempo ha provocato disagi sulla circolazione anche in Polesine: a Rovigo, infatti, una violenta grandinata ha colpito il territorio in mattinata. Non semplici chicchi: la dimensione del ghiaccio, questa volta, era paragonabile a quella di un uovo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Maltempo, grandine grande come uova in Polesine e strade ricoperte di bianco a Belluno e Vicenza. Temperature giù da domani

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