Maltempo grandine grande come uova in Polesine e alberi spazzati dal temporale ad Aviano Temperature giù da domani

Da ilgazzettino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un temporale si è verificato nel Pordenonese, colpendo le zone montane e pedemontane intorno alle 17 del 21 luglio. Sono state segnalate grandinate di dimensioni simili a uova di gallina e alberi abbattuti da forti raffiche di vento. Le prime segnalazioni indicano danni a infrastrutture e vegetazione. Le temperature previste per i prossimi giorni sono in calo.

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Ondata di maltempo sul Pordenonese, prime segnalazioni di danni. Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 17 di oggi - 21 luglio - sulla fascia montana e pedemontana della provincia. Colpiti in particolare i comuni delle terre alte (il temporale è entrato nella Destra Tagliamento) e la pedemontana. Si segnalano alberi caduti ad Aviano. Una pianta, in particolare, ostruisce la strada e causa la chiusura al traffico di via Wassermann. Grandine grande come uova a Rovigo Il maltempo ha provocato disagi sulla circolazione anche in Polesine: a Rovigo, infatti, una violenta grandinata ha colpito il territorio in mattinata. Non semplici chicchi: la dimensione del ghiaccio, questa volta, era paragonabile a quella di un uovo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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