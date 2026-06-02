Polesine sotto la grandine | chicchi da 5cm e strade allagate

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una forte grandinata ha colpito il Polesine, con chicchi di circa 5 centimetri che hanno danneggiato le colture e causato allagamenti sulle strade. Le piogge intense hanno saturato i sistemi di drenaggio, rendendo difficile il deflusso dell'acqua. Le coltivazioni di cereali e ortaggi sono state interessate da danni visibili, mentre le strade sono state sommerse dall'acqua piovana. Nessuna informazione sulle ripercussioni a lungo termine o sui danni specifici.

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Quali danni potrebbero subire le colture locali dopo questa grandinata?. Come hanno reagito i sistemi di drenaggio a Fratta Polesine?. Dove si concentreranno i prossimi accumuli di pioggia nelle ore notturne?. Quali strumenti monitorano in tempo reale lo spostamento delle celle temporalesche?.? In Breve Piogge intense registrate a Sant'Apollinare con 23mm e Lendinara con 20mm.. Chicchi oltre i 5cm a Castelnovo Bariano e forti precipitazioni a Castelmassa.. Allagamenti stradali localizzati a Fratta Polesine causati dall'intensità del fenomeno.. Accumuli pluviometrici di 17mm a Castelnovo Bariano e 15mm a Ceneselli.. Violenta grandinata e allagamenti nel Polesine: chicchi oltre i 5cm a Castelnovo Bariano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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