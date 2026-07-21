Durante la notte sull’autostrada A16, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare una donna che aveva le manette ancora ai polsi. La donna aveva avuto un malore mentre era in custodia e le manette si erano accidentalmente incastrate. L’intervento, durato alcuni minuti, ha permesso di sbloccare le manette e di soccorrere la donna. Nessuna informazione su eventuali complicazioni o altre persone coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Intervento insolito nella notte lungo l’autostrada A16, dove i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a liberare una donna con le manette rimaste accidentalmente incastrate ai polsi. L’allarme è scattato intorno alle 00:10 di oggi, martedì 21 luglio, presso l’area di servizio Calaggio Nord, in direzione Napoli, nel territorio comunale di Vallata. La richiesta di supporto è arrivata dalla Polizia Stradale alla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, dopo che una donna proveniente dalla provincia di Bari aveva accusato un malore mentre le manette risultavano bloccate. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento di Bisaccia, che ha operato con la massima cautela per evitare lesioni ai polsi della donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Malore con le manette bloccate: delicato intervento di soccorso lungo l’A16

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