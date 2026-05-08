Alpinisti bloccati sulle Apuane l’intervento nella notte Tre persone bloccate lungo la parete | cresce l’ansia

Nella notte, un intervento di soccorso ha permesso di recuperare tre alpinisti inglesi rimasti bloccati sulla parete della via Casa Vianello, sulle Torri di Monzone nelle Alpi Apuane. La richiesta di aiuto è stata tempestiva e i soccorritori sono intervenuti per mettere in sicurezza gli escursionisti, che si trovavano in difficoltà lungo la parete. La zona, molto frequentata, ha visto crescere l’attenzione per le operazioni di salvataggio.

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Massa Carrara, 8 maggio 2026 – Momenti di apprensione per tre escursionisti inglesi rimasti bloccati sulla via Casa Vianello, sulle Torri di Monzone, una delle mete più note e frequentate delle Alpi Apuane. L’intervento, cominciato nella notte tra il 7 e l’8 maggio, vede impegnate squadre di vigili del fuoco e del soccorso alpino. Presente anche l'elicottero Drago di Genova, oltre a personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) e Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Il delicato intervento. L'elicottero Drago ha verricellato a terra il personale vigili del fuoco aerosoccorritore, per verificare se ci sono i presupposti per un recupero dall'alto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alpinisti bloccati sulle Apuane, l’intervento nella notte. Tre persone bloccate lungo la parete: cresce l’ansia Notizie correlate Leggi anche: Bloccati nella notte durante una ferrata: paura per tre escursionisti