Nazionale Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola | proposto il ruolo da commissario tecnico

Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, ex allenatore del Manchester City, proponendogli il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. La proposta è stata avanzata nel corso di un incontro avvenuto nel weekend. Secondo fonti di Sky Sport, i due dirigenti hanno discusso con Guardiola la possibilità di guidare la squadra azzurra. Nessun dettaglio sulle risposte o decisioni future è stato comunicato.

Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana è un sogno che potrebbe diventare realtà. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sky Sport, il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo advisor Leonardo nel weekend hanno incontrato l’ex allenatore del Manchester City a Barcellona per proporgli il ruolo di commissario tecnico dell’Italia. Malagò: «Nella shortlist non ci sono solo Mancini e Pirlo». La scelta sul commissario tecnico che sarà incaricato a risollevare le sorti del calcio italiano arriverà «a brevissimo. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto », come ha spiegato il presidente federale Giovanni Malagò a Sky Sport. 🔗 Leggi su Open.online

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MALDINI INCONTRA GUARDIOLA! L'ITALIA SOGNA IL CT DEL SECOLO!

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