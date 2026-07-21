Un disegno di legge presentato il 12 giugno dello scorso anno da un senatore di Fratelli d’Italia, firmato da altri senatori dello stesso partito, propone di escludere il risarcimento danni per chi commette reati con uso di violenza grave e armi. La proposta mira a modificare la normativa vigente, evitando il pagamento di risarcimenti a persone coinvolte in atti illeciti di questo tipo. La proposta è stata annunciata da un rappresentante del partito.

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "C'è un disegno di legge del senatore Speranzon, firmato da molti altri senatori di Fratelli d'Italia, presentato già il 12 giugno dell'anno scorso, perché non sia dovuto il risarcimento nei confronti di persone che stanno compiendo un reato con uso di grave violenza e di armi. È una norma di buon senso per evitare che succedano casi in cui la persona che viene aggredita debba dare un risarcimento a chi l'ha aggredito come se stesse, come se questa persona stesse facendo un lavoro legale e nel rispetto della legge." Così il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan a margine della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia per presentare il nuovo Disegno di Legge (DDL) dal titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime" alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Malan (FdI): Stop a risarcimento nei confronti di chi compie un reato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Malan (FdI): Stop a risarcimento nei confronti di chi compie un reato

Notizie e thread social correlati

Meloni, chi subisce danni mentre commette un reato non potrà chiedere un risarcimento: il postLa premier ha annunciato che chi commette un reato e subisce danni durante l’azione non potrà chiedere risarcimenti.

"Facci vedere i segni della tortura": la denuncia di Avs nei confronti di un consigliere di FdIUn attivista ha denunciato di essere stato oggetto di insulti e minacce verbali da parte di un consigliere di un partito di centrodestra durante un...

Temi più discussi: Legge elettorale, preferenze e voto: perché il dialogo resta difficile; Malan (FdI): da opposizioni singolare richiesta a Meloni su video partito opposizione. Non ci appartiene come messaggio e stile; Emendamento sicurezza: stop ai risarcimenti per chi commette reati; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: CULTURA, MALAN (FDI): CON NUOVA NORMA SI FAVORISCE L’INTERSCAMBIO DI OPERE D’ARTE.

Malan (FdI): Stop a risarcimento nei confronti di chi compie un reatoC'è un disegno di legge del senatore Speranzon, firmato da molti altri senatori di Fratelli d'Italia, presentato già il 12 giugno dell'anno scorso, perché non sia dovuto il risarcimento nei confronti ... ilgiornale.it

+++ULTIM’ORA+++ #Covid sì è scoperto da notizie di stampa che #Malan nel 2021 era SENATORE DI FORZA ITALIA, e voleva fare #business vendendo le mascherine, ANZICHÉ TUTELARE GLI ITALIANI dal parlamento. Il secco NO dell’allora premier #C x.com

Iran, Malan(Fdi): Salvini su stop sanzioni a Mosca? Non è linea governoRoma, 17 mar. (askanews) - Al momento non pare sia necessario, tantomeno desiderabile evidentemente interrompere le sanzioni alla Russia. Non sarebbe neanche risolutivo e sarebbe incoerente con la ... notizie.tiscali.it