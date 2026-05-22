Facci vedere i segni della tortura | la denuncia di Avs nei confronti di un consigliere di FdI

Un attivista ha denunciato di essere stato oggetto di insulti e minacce verbali da parte di un consigliere di un partito di centrodestra durante un incontro pubblico. La denuncia, presentata da un'associazione di volontariato, evidenzia come l’avvocato coinvolto abbia rivolto parole offensive nei confronti dell’attivista, senza che siano stati riferiti dettagli sul contenuto degli insulti o su eventuali conseguenze fisiche. L'episodio ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti politici e cittadini presenti.

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