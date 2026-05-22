Facci vedere i segni della tortura | la denuncia di Avs nei confronti di un consigliere di FdI

Da anconatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attivista ha denunciato di essere stato oggetto di insulti e minacce verbali da parte di un consigliere di un partito di centrodestra durante un incontro pubblico. La denuncia, presentata da un'associazione di volontariato, evidenzia come l’avvocato coinvolto abbia rivolto parole offensive nei confronti dell’attivista, senza che siano stati riferiti dettagli sul contenuto degli insulti o su eventuali conseguenze fisiche. L'episodio ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti politici e cittadini presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SENIGALLIA – "L’avvocato Canafoglia si è scagliato con inaudita violenza verbale contro un attivista. Un cittadino italiano appena rientrato da giorni da incubo in cui è stato privato della libertà, minacciato e torturato dalle forze militari israeliane. È evidente, cristallino e sotto gli occhi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Consigliere regionale di FdI all’attivista della Flotilla: “Fammi vedere le torture, tu là a spendere i nostri soldi”. Avs: “Umanità svenduta”Un dibattito acceso in pieno centro a Senigallia, in provincia di Ancona, con scambi di accuse da una parte e dall’altra.

Taranto: condotta discriminatoria nei confronti di una dipendente, sentenza nei confronti dell’Asl Primo gradoDi seguito il comunicato: Una sentenza destinata a far discutere nel panorama del pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web