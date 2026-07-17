Meloni chi subisce danni mentre commette un reato non potrà chiedere un risarcimento | il post

La premier ha annunciato che chi commette un reato e subisce danni durante l’azione non potrà chiedere risarcimenti. La dichiarazione è arrivata sui social, dove ha commentato il disegno di legge sulla Sicurezza. La sua posizione riguarda le persone coinvolte in attività illegali che, in caso di danni, non potranno ottenere indennizzi. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sul provvedimento legislativo in discussione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione della premier sul ddl Sicurezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sui social per ribadire una delle novità previste dall’ultimo disegno di legge sulla Sicurezza, sostenendo che chi rimane ferito o subisce un danno durante la commissione di un reato non debba avere diritto ad alcun risarcimento. “Una norma di buon senso”. Nel messaggio pubblicato su X, Meloni ha sintetizzato il concetto con una frase diretta: “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto.” Secondo la premier, la nuova disposizione rappresenta una misura di puro buon senso, pensata per evitare situazioni considerate paradossali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Meloni: «Chi delinque non potrà più chiedere i danni» | DDL Sicurezza

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