Mala del Brenta Le ultime confische del tesoro di Maniero Soldi e orologi di lusso

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità hanno confiscato il patrimonio di Felice Maniero, figura legata alla Mala del Brenta. Tra i beni sequestrati ci sono conti correnti, gioielli, auto di lusso, ville e orologi di alta gamma. Le confische rappresentano le ultime azioni per mettere sotto sequestro il patrimonio riconducibile a Maniero, che ora passa definitivamente allo Stato. La procedura si è conclusa con la presa di possesso di tutti i beni identificati.

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Dalle ville agli orologi di lusso, passando per conti correnti, gioielli e auto di prestigio: il patrimonio riconducibile a Felice Maniero finisce definitivamente nelle mani dello Stato. Beni per 2 milioni. Si chiude così un lungo percorso giudiziario legato ai proventi della Mala del Brenta, all’esito della condanna di un uomo per aver riciclato proventi ritenuti illeciti riconducibili a Felice Maniero. Le investigazioni furono avviate anche sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso ex boss, consentendo di ricostruire il percorso del denaro accumulato con le attività illecite e successivamente reinvestito. Scattò nove anni fa un’inchiesta che portò gli investigatori anche nel Comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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