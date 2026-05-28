Il caldo torrido arriva, sorprende e va via. Ma solo per poco. Nel frattempo, in assenza di una normativa nazionale, segnale di disattenzione verso un fenomeno ormai cronico, Regione che vai, ordinanza che trovi. O non trovi. E c’è molta attenzione, in queste ore, per i provvedimenti che alcune regioni stanno già prendendo per garantire la sicurezza dei lavoratori nelle città con il bollino arancione o rosso. Ieri erano quattordici quelle con bollino arancione, ossia temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in chi è più fragile: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caldo e lavoro: senza una norma nazionale, ordinanze a macchia di leopardo. I sindacati: “Non aspettiamo le vittime”

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