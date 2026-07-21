La Juventus ha presentato ufficialmente la maglia away per la stagione 2026-27, realizzata da Adidas. La divisa è di colore rosa e combina elementi della tradizione ultrasessantennale con un design contemporaneo. La presentazione include anche una fotografia del nuovo kit.

di Luca Fioretti La Juve ha presentato la seconda divisa rosa creata da Adidas per la stagione 2026-27, unendo la tradizione ultrasessantennale al design moderno. Un nuovo capitolo arricchisce la storia del club bianconero in vista della nuova annata. Juventus e adidas svelano oggi la nuova maglia Away per la stagione 202627, proponendo un design che riconnette il Club alle sue origini. Il kit reinterpreta l’iconica colorazione rosa attraverso una lente moderna e integrando il logo adidas Trefoil, creando una fusione perfetta tra l’innovazione delle prestazioni e il forte legame con lo stile off-pitch. Prima che il bianco e il nero diventassero l’emblema della società, c’era il rosa, tonalità indossata nei primissimi anni di vita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maglia Juve Away per la stagione 2026-27: svelato ufficialmente il nuovo kit di Adidas – FOTO

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Maglia interamente rosa.Ecco la nuova maglia away della Juventus per la stagione 2026/2027

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