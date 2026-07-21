Maglia Juve Away per la stagione 2026-27 | svelato il nuovo kit di Adidas
La nuova maglia away della Juventus per la stagione 2026-27, realizzata da Adidas, è stata presentata. La divisa è rosa e combina elementi della tradizione ultrasessantennale con un design contemporaneo. La maglia si distingue per dettagli moderni e un taglio innovativo, senza particolari decorazioni o loghi visibili. La presentazione ha mostrato il nuovo kit, che sarà indossato durante le partite ufficiali della prossima stagione.
di Luca Fioretti La Juve ha presentato la seconda divisa rosa creata da Adidas per la stagione 2026-27, unendo la tradizione ultrasessantennale al design moderno. Un nuovo capitolo arricchisce la storia del club bianconero in vista della nuova annata. Juventus e adidas svelano oggi la nuova maglia Away per la stagione 202627, proponendo un design che riconnette il Club alle sue origini. Il kit reinterpreta l’iconica colorazione rosa attraverso una lente moderna e integrando il logo adidas Trefoil, creando una fusione perfetta tra l’innovazione delle prestazioni e il forte legame con lo stile off-pitch. Prima che il bianco e il nero diventassero l’emblema della società, c’era il rosa, tonalità indossata nei primissimi anni di vita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le maglie più brutte per la stagione 2026/2027
Notizie e thread social correlati
Maglia home Juve 2026-27: «Radici profonde, sguardo rivolto al futuro». Svelato il nuovo kit per la prossima stagioneIl club ha presentato la maglia ufficiale per la stagione 2026-27, caratterizzata da un design che combina elementi storici con dettagli dorati.
Juventus verso la stagione 2026/2027: svelato il nuovo Kit HomeLa Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo kit home per la stagione 2026/2027.
Argomenti più discussi: Milan, attesa per la 2^ maglia. E la frase sul colletto fa impazzire i tifosi rossoneri; Seconda maglia Juventus 26-27 filtrata - Foto ufficiali; Parma, ecco la nuova maglia Away 2026/27: il gialloblù racconta la città; L'Inter lancia la nuova maglia Away: il calcio incontra il baseball.
Certi colori non perdono mai il loro posto Ti presentiamo la maglia Away della Juventus 26/27 Disponibile su store.juventus.com e in tutti gli Juventus Store ufficiali. juve.it/MagliaAway2627 x.com
Je'Von #evans porta la nuova maglia away della #juventus sul ring della #wwe facebook
La seconda maglia Juve annunciata sul ring! Lo show dal grande pubblico spoilera tuttoDurante l'ultimo evento WWE la star Je'Von Evans ha indossato quello che sarà il kit away dei bianconeri nella stagione 2026/2027 ... tuttosport.com
La nuova maglia della Sampdoria con riferimento al nostro palmarès nel colletto reddit