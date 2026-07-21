Maglia Juve Away per la stagione 2026-27 | svelato il nuovo kit di Adidas

Notizia in breve

La nuova maglia away della Juventus per la stagione 2026-27, realizzata da Adidas, è stata presentata. La divisa è rosa e combina elementi della tradizione ultrasessantennale con un design contemporaneo. La maglia si distingue per dettagli moderni e un taglio innovativo, senza particolari decorazioni o loghi visibili. La presentazione ha mostrato il nuovo kit, che sarà indossato durante le partite ufficiali della prossima stagione.