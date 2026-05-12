Maglia home Juve 2026-27 | Radici profonde sguardo rivolto al futuro Svelato il nuovo kit per la prossima stagione

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club ha presentato la maglia ufficiale per la stagione 2026-27, caratterizzata da un design che combina elementi storici con dettagli dorati. Il nuovo kit, destinato a essere indossato in tutte le partite casalinghe, si distingue per linee moderne e richiami alla tradizione della squadra. La divisa porta con sé un messaggio di continuità e di attenzione al passato, mentre guarda con fiducia alle sfide future.

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di Luca Fioretti Maglia home Juve 2026-27, il club presenta il design innovativo con richiami storici e dettagli dorati per affrontare la prossima annata. Adidas  e  Juventus  hanno presentato ufficialmente il nuovo  Kit Home  per la stagione  202627, unendo radici profonde a una visione proiettata verso il domani. Il design della divisa reinterpreta i simboli iconici attraverso una lente moderna, puntando su un’estetica estremamente raffinata. Al centro del progetto troviamo una versione contemporanea delle celebri  strisce verticali, che giocano su una  precisione geometrica  impeccabile e spaziature pulite. Questa scelta stilistica offre un’immagine audace e sicura, capace di richiamare la gloriosa tradizione del  club  pur trasmettendo l’energia necessaria per le sfide del calcio attuale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Maglia home Juve 2026-27: «Radici profonde, sguardo rivolto al futuro». Svelato il nuovo kit per la prossima stagione
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