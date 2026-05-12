Maglia home Juve 2026-27 | Radici profonde sguardo rivolto al futuro Svelato il nuovo kit per la prossima stagione

Il club ha presentato la maglia ufficiale per la stagione 2026-27, caratterizzata da un design che combina elementi storici con dettagli dorati. Il nuovo kit, destinato a essere indossato in tutte le partite casalinghe, si distingue per linee moderne e richiami alla tradizione della squadra. La divisa porta con sé un messaggio di continuità e di attenzione al passato, mentre guarda con fiducia alle sfide future.

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