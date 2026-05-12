Juventus verso la stagione 2026 2027 | svelato il nuovo Kit Home
La Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo kit home per la stagione 20262027. La divisa segue l’esempio di altri club europei che hanno anticipato le proprie novità, tra cui Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. La presentazione è avvenuta in anticipo rispetto alle stagioni precedenti, suscitando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La nuova maglia sarà indossata nelle partite ufficiali della prossima stagione.
Il futuro è già qui. La Juventus segue la scia di altri club europei, come ad esempio Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, e rivela con anticipo al mondo la sua nuova divisa per la stagione 20262027. Ma quali sono le novità tecniche e di design che presenta la nuova “ pelle calcistica ” della Vecchia Signora? Di seguito il comunicato ufficiale del club con tutte le informazioni e le curiosità riguardanti la maglietta 20262027 della Juventus. Il comunicato ufficiale. “Radici profonde, sguardo rivolto al futuro. Juventus e Adidas svelano oggi il nuovo Kit Home 20262027, una divisa che reinterpreta i simboli storici del Club attraverso una lente moderna e raffinata.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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