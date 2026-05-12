Juventus verso la stagione 2026 2027 | svelato il nuovo Kit Home

La Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo kit home per la stagione 20262027. La divisa segue l’esempio di altri club europei che hanno anticipato le proprie novità, tra cui Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. La presentazione è avvenuta in anticipo rispetto alle stagioni precedenti, suscitando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La nuova maglia sarà indossata nelle partite ufficiali della prossima stagione.

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