Nel cielo di Todi, nelle ore mattutine del 21 luglio, una decina di mongolfiere di diversi colori si sono sollevate, creando un carosello di forme e sfumature. Il Balloon Festival, evento annuale, prevede voli programmati e spettacoli aerei che attirano appassionati e curiosi. Le mongolfiere sono state preparate e gonfiate nel campo vicino al centro storico, visibile da diverse zone della città.

Todi (Perugia), 21 luglio 2026 - Torna nei cieli umbri lo spettacolo magico e quasi surreale delle mongolfiere. È stato presentato a Roma, nella sede nazionale dell'Aero Club d’Italia, che patrocina la manifestazione, il programma delle tappe estive dell’Umbria Balloon Festival 2026, il progetto dedicato alla valorizzazione turistica dell’Umbria attraverso il volo in mongolfiera, promuovendo il "cuore verde" attraverso un modello di turismo esperienziale, lento e sostenibile. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Stefano Arcifa, presidente dell’Aero Club d’Italia, Simona Meloni, assessore al Turismo della Regione Umbria, Matteo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magia e colori nei cieli umbri: torna il Balloon Festival. Ecco dove vedere lo show

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