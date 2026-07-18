Il 24 luglio, sulla spiaggia di Vittoria Apuana, tra le 22.30 e mezzanotte, si terrà lo spettacolo di droni luminosi, che utilizzerà circa 750 apparecchi. I droni formeranno figure colorate nel cielo, creando un evento visivo diurno. Questa manifestazione, alla sua seconda edizione, si svolgerà di fronte a via Padre Ignazio da Carrara e vedrà un incremento rispetto all’anno precedente.

Voli luminosi che andranno a comporre magiche figure colorate. Sarà una notte di luci e meraviglia quella in programma venerdì 24 luglio: tra le 22.30 e mezzanotte, la spiaggia di Vittoria Apuana di fronte via Padre Ignazio da Carrara tornerà ad ospitare lo spettacolo di droni per il secondo anno consecutivo e in forma ancor più potenziata. Infatti stavolta ci saranno ben 750 apparecchi (rispetto ai 550 del 2025) per trasformare il cielo in una scenografia in movimento, visibile fino a 12 chilometri di distanza. Lo show aereo vedrà l’impiego di moderni Pyrodroni, in grado di sparare fuochi d’artificio. L’appuntamento, organizzato dal bagno Alpemare e patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi, si presenta come un omaggio alla città e alla sua comunità, un’occasione unica che fonde tecnologia, creatività e spirito di condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magia dei droni di luci. Torna lo show il 24 luglio con ben 750 apparecchi

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Alle sagen: Die Normandie ist überlaufen – stimmt das wirklich

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