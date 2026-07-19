Mondiali maxi schermi nei lidi e nei parchi | ecco dove vedere la finale Spagna-Argentina

Il 19 luglio alle 21, i maxi schermi sono pronti in diversi lidi e parchi della regione per trasmettere la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. La partita sarà visibile in spazi pubblici aperti, dove sono stati allestiti schermi di grandi dimensioni. La regione si prepara a una serata di visione collettiva, con eventi organizzati in più punti, coinvolgendo le aree all’aperto e le zone di aggregazione.

Anche la Puglia si prepara alla finale dei Mondiali, in programma il 19 luglio alle 21, tra Spagna e Argentina. La geografia pugliese della finale sarà dunque quella di una festa diffusa. Più che nelle grandi piazze dei capoluoghi, la visione collettiva della partita si concentrerà tra spazi civici, parchi urbani, cortili culturali, spiagge e strutture all’aperto. A completare la mappa saranno pub, pizzerie, lidi e centri sportivi che hanno annunciato la diretta. Partendo dal capoluogo di regione, Bari, la partita sarà visibile anche negli spazi dello Yard Art & Garden District, all’interno del Parco degli Aquiloni. L’iniziativa è promossa da un’attività privata inserita nell’area verde cittadina, con servizio di ristorazione. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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