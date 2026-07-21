In Madagascar, entro la fine dell'anno, il numero di persone che vivranno una condizione di insicurezza alimentare critica potrebbe aumentare del 75%, raggiungendo 3,72 milioni, pari a circa il 10% della popolazione. Non solo: tra maggio 2026 e aprile 2027 si stima che circa 502.000 bambini sotto i cinque anni, cioè uno su dieci, e 21.000 donne in gravidanza o in allattamento saranno colpiti o continueranno a soffrire di malnutrizione acuta. Di questi, circa 78.000 bambini potrebbero sviluppare una malnutrizione acuta grave, la forma più pericolosa della malnutrizione. È questo l'allarme lanciato da Save the Children... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Madagascar, entro fine anno fame critica per 3,7 milioni di persone

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