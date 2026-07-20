Bergamo nodo Martinella | lavori di allargamento entro fine anno

A Bergamo, entro la fine dell’anno, si procederà con i lavori di ampliamento del nodo Martinella. La strada Sp 35 sarà allargata e sarà realizzato un sottopasso ciclopedonale al posto del semaforo attuale. La Conferenza dei Servizi sul progetto tecnico si terrà a breve, con l’obiettivo di ridurre il numero di espropri necessari per l’intervento.

IL NODO. Verrà allargata la Sp 35 e creato un sottopasso ciclopedonale, eliminando il semaforo. A giorni la Conferenza dei Servizi sul progetto tecnico che cercherà di limitare gli espropri. L’imminente avvio della Conferenza dei Servizi segna un passaggio fondamentale verso l’approvazione del tanto atteso intervento anti-code. Sta prendendo sempre più forma il progetto di riqualificazione del nodo della Martinella, il trafficato incrocio che da anni fa da «tappo» lungo l’asse tra città e Valle Seriana, causando rallentamenti soprattutto nelle ore di punta dei pendolari e in particolare all’altezza della confluenza fra strada provinciale 35 e via Correnti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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