Sudan quasi 20 milioni di persone soffrono la fame | allarme ONU su carestia e malnutrizione infantile
In Sudan, circa 20 milioni di persone stanno affrontando la fame, secondo l’ONU, che ha lanciato un allarme sulla diffusione di malnutrizione infantile e carenze alimentari. Nel frattempo, l’organizzazione umanitaria Azione Contro la Fame ha individuato rotte alternative per garantire l’arrivo degli aiuti, nonostante le tensioni nello Stretto di Hormuz abbiano complicato i trasporti e le comunicazioni nella regione. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati per evitare conseguenze ancora più gravi.
Azione Contro la Fame ha individuato rotte alternative per continuare a fornire aiuti umanitari nonostante le tensioni nello Stretto di Hormuz;. I nuovi dati dell’ IPC (Integrated Food Security Phase Classification), il sistema di classificazione della sicurezza alimentare sviluppato dalle agenzie ONU, rivelano che quasi 20 milioni di persone in Sudan stanno affrontando livelli elevati di insicurezza alimentare acuta. Si stima che, soltanto quest’anno, 825.000 bambini soffriranno di malnutrizione acuta grave, una condizione che comporta un reale rischio di morte: si tratta di un aumento del 7% rispetto al 2025 e del 25% rispetto ai livelli precedenti al conflitto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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