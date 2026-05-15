Sudan quasi 20 milioni di persone soffrono la fame | allarme ONU su carestia e malnutrizione infantile

In Sudan, circa 20 milioni di persone stanno affrontando la fame, secondo l’ONU, che ha lanciato un allarme sulla diffusione di malnutrizione infantile e carenze alimentari. Nel frattempo, l’organizzazione umanitaria Azione Contro la Fame ha individuato rotte alternative per garantire l’arrivo degli aiuti, nonostante le tensioni nello Stretto di Hormuz abbiano complicato i trasporti e le comunicazioni nella regione. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati per evitare conseguenze ancora più gravi.

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Azione Contro la Fame ha individuato rotte alternative per continuare a fornire aiuti umanitari nonostante le tensioni nello Stretto di Hormuz;. I nuovi dati dell’ IPC (Integrated Food Security Phase Classification), il sistema di classificazione della sicurezza alimentare sviluppato dalle agenzie ONU, rivelano che quasi 20 milioni di persone in Sudan stanno affrontando livelli elevati di insicurezza alimentare acuta. Si stima che, soltanto quest’anno, 825.000 bambini soffriranno di malnutrizione acuta grave, una condizione che comporta un reale rischio di morte: si tratta di un aumento del 7% rispetto al 2025 e del 25% rispetto ai livelli precedenti al conflitto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sudan, quasi 20 milioni di persone soffrono la fame: allarme ONU su carestia e malnutrizione infantile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wild Canada — Where Borders Hold Forests, Peaks, and Secrets | Nature Documentary Sullo stesso argomento Leggi anche: Sud Sudan, allarme ONU: 7,8 milioni verso fame estrema Un bambino su dieci obeso e quasi uno su cinque in sovrappeso: allarme dai dati ISS sull’obesità infantile in ItaliaIl 19% delle bambine e dei bambini di 8 e 9 anni in Italia è in sovrappeso, mentre il 10% rientra nella fascia dell’obesità e il 2,6% presenta forme... Sudan, la fame oltre la guerra: quasi 20 milioni di persone in crisi alimentare mentre il Paese scivola verso un collasso silenziosoNel quarto anno di conflitto, il Sudan non è soltanto un fronte militare: è il luogo in cui assedi, droni, prezzi fuori controllo e servizi sanitari distrutti stanno trasformando la fame in una condan ... giornalelavoce.it Sudan: Ocha, 33,7 milioni di persone bisognose di assistenza. Impennata dei prezzi di cibo e carburante per chiusura Stretto di HormuzIl Sudan, entrato nel quarto anno di guerra civile il 15 aprile scorso, detiene oggi il primato mondiale per numero di persone bisognose di assistenza: 33,7 milioni. Inoltre il conflitto in Medio Orie ... agensir.it