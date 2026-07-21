Mace Dj set a Gallipoli il 10 agosto dove acquistare i biglietti
Il 10 agosto, al Parco Raffo Gondar di Gallipoli, si terrà un concerto all'aperto con la musica di Mace e altri artisti. L'evento coincide con la notte di San Lorenzo, attirando molti visitatori in vacanza in Puglia. I biglietti sono disponibili online e nelle rivendite autorizzate. La location si trova nel centro della città, facilmente raggiungibile a piedi. L'ingresso è aperto al pubblico, senza limiti di età.
Appuntamento da non perdere per chi è in vacanza in Puglia a Gallipoli e dintorni, la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ci sarà un grande evento all'aperto al Parco Raffo Gondar con la musica di Mace e di altri ospiti. L'evento è parte del Luce Music Fest che riunisce una serie di eventi musicali tra Gallipoli e Ostuni. Il produttore e dj Mace farà ballare il pubblico dalle 23 e per essere parte di una serata unica si può acquistare comodamente il biglietto a questa pagina tramite la piattaforma Gazzetta Ticket. Il costo del biglietto è di 36.92 €. Insieme al dj Mace ci saranno okgiorgio (considerato una delle nuove voci più originali della musica elettronica) e Francamente (cantautrice e producer che unisce cantautorato ed elettronica e ha partecipato a X Factor nel 2024). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mace torna con un nuovo tour estivo in DJ set al via da giugno
Blanco canterà a Gallipoli all'Oversound Music Festival 2026: come acquistare i bigliettiIl cantante Blanco si esibirà a Gallipoli il 2 agosto 2026, al Parco Gondar, durante l’Oversound Music Festival.