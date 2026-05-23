Un DJ set di Mace prenderà il via a giugno con un tour estivo. La serie di concerti si svolgerà in diverse città italiane. La data di inizio è prevista per il primo fine settimana di giugno. La tournèe proseguirà per tutto l’estate, con appuntamenti programmati fino a settembre. I dettagli sulle location e gli orari sono ancora da annunciare. Mace tornerà sul palco per esibirsi davanti al pubblico durante questa stagione.

Milano, 23 mag. (askanews) – , dopo il successo di “Out Of Body Experience: Part 2”, l’evento sold out del 30 aprile all’Unipol Forum, con cui ha portato dal vivo il suo immaginario insieme ad amici e ospiti che si sono alternati sul palco, accompagnando il pubblico in un’esperienza multisensoriale. Tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana, Mace è un artista capace di raccontare la contemporaneità con un tocco unico. E’ un instancabile viaggiatore che ha girato il mondo arricchendo il suo bagaglio culturale e contaminando la sua visione; un esploratore del pianeta, della propria interiorità, e degli stati di coscienza guidati da meditative incursioni psichedeliche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Tutte le fonti che ho trovato che affermano direttamente o implicano fortemente che Mace Windu abbia legittimamente sconfitto Darth Sidious reddit