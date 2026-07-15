Il cantante Blanco si esibirà a Gallipoli il 2 agosto 2026, al Parco Gondar, durante l’Oversound Music Festival. La data fa parte del suo Tour Estate 2026. I biglietti per l’evento sono in vendita. L’appuntamento rappresenta una delle tappe del festival dedicato alla musica dal vivo nel Salento.

La musica dal vivo torna protagonista sotto il cielo del Salento: domenica 2 agosto 2026, il Parco Gondar di Gallipoli accoglierà Blanco per una tappa imperdibile del suo Tour Estate 2026, inserita nel prestigioso cartellone dell'Oversound Music Festival. Dopo il tour primaverile nei palazzetti, l'artista prosegue il suo viaggio estivo con uno spettacolo prodotto da Friends & Partners e Vivo Concerti, confermandosi uno dei nomi più seguiti del panorama musicale italiano, tornato (finalmente) alla ribalta. Il concerto sarà un'occasione speciale per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album Ma', pubblicato lo scorso 3 aprile, insieme ai successi che hanno segnato la sua rapida ascesa, da La canzone nostra a Brividi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Blanco canterà a Gallipoli all'Oversound Music Festival 2026: come acquistare i biglietti

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