Ma che ci fa il David di Michelangelo sulle Alpi?

Il David di Michelangelo è stato trasportato dalle sue originarie sale fiorentine alle Alpi svizzere. La statua, celebre esempio dell’arte rinascimentale, è stata spostata in una località montana, lontano dal suo contesto abituale. La decisione di trasferirla non è motivata da un semplice desiderio di sorpresa, ma si tratta di un'installazione temporanea. La scultura rimarrà in esposizione tra le montagne per un periodo determinato.

Ma perché prendere una delle sculture più famose del mondo e collocarla lontanissima dal suo habitat naturale? Perché togliere il simbolo della Firenze rinascimentale dal suo luogo di elezione per posizionarlo tra le montagne svizzere? La risposta non è il semplice effetto wow. Il progetto, promosso da Scultura Viva, è certamente un’installazione d'arte pubblica, ma anche una sorta di esperimento di sociologia dell’arte. Il David, infatti, non cambia. Cambia tutto quello che gli sta intorno. «Come scultore, ho sempre creduto che il valore di un capolavoro non risieda soltanto nella sua presenza materiale, ma soprattutto nella sua... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Un David di Michelangelo Nascosto in Toscana alto 10 metri

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David di Michelangelo Museo dell'Accademia Mia x.com

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