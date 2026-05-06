David di Donatello 2026 | tutti i look sul red carpet quelli che ci sono piaciuti di più ma anche gli altri

Da vanityfair.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai David di Donatello 2026 il nero ha prevalso sul red carpet, con molte star che hanno scelto abiti total black o tonalità vicine. Alcuni look si sono distinti per dettagli eleganti e tessuti lucidi, mentre altri hanno preferito stili più semplici e minimalisti. Non sono mancati momenti di colore e outfit più audaci, ma il nero si è confermato come il colore dominante della serata. La varietà di scelte ha comunque mostrato un panorama di stili diversi tra loro.

Dress code: total black. O quasi. Ai David di Donatello 2026 il nero domina il red carpet - da Bianca Balti a Matilda De Angelis - ma c'è anche qualcuno che accende la serata: da Barbara Ronchi a Tecla Insolia, ecco tutti i look commentati uno per uno +++dropcap Il cinema italiano si mette in tiro e arriva a Roma per la 71ª edizione dei David di Donatello. Nel nuovo Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, con Bianca Balti e Flavio Insinna alla conduzione, va in scena la grande notte dei premi cinematografici nostrani: candidati, ospiti, registi, attrici, attori e volti della musica sfilano prima davanti ai flash e poi in platea. Perché sì, le statuette sono il motivo ufficiale della serata.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - David di Donatello 2026: tutti i look sul red carpet (quelli che ci sono piaciuti di più, ma anche gli altri)

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