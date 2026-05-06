David di Donatello 2026 | tutti i look sul red carpet quelli che ci sono piaciuti di più ma anche gli altri

Ai David di Donatello 2026 il nero ha prevalso sul red carpet, con molte star che hanno scelto abiti total black o tonalità vicine. Alcuni look si sono distinti per dettagli eleganti e tessuti lucidi, mentre altri hanno preferito stili più semplici e minimalisti. Non sono mancati momenti di colore e outfit più audaci, ma il nero si è confermato come il colore dominante della serata. La varietà di scelte ha comunque mostrato un panorama di stili diversi tra loro.

Dress code: total black. O quasi. Ai David di Donatello 2026 il nero domina il red carpet - da Bianca Balti a Matilda De Angelis - ma c'è anche qualcuno che accende la serata: da Barbara Ronchi a Tecla Insolia, ecco tutti i look commentati uno per uno +++dropcap Il cinema italiano si mette in tiro e arriva a Roma per la 71ª edizione dei David di Donatello. Nel nuovo Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, con Bianca Balti e Flavio Insinna alla conduzione, va in scena la grande notte dei premi cinematografici nostrani: candidati, ospiti, registi, attrici, attori e volti della musica sfilano prima davanti ai flash e poi in platea. Perché sì, le statuette sono il motivo ufficiale della serata.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - David di Donatello 2026: tutti i look sul red carpet (quelli che ci sono piaciuti di più, ma anche gli altri) Notizie correlate David di Donatello 2026: Bianca Balti, le coppie, le star internazionali. Ecco chi abbiamo visto sul red carpetSi è aperta la 71esima edizione degli Oscar italiani con l’immancabile tappeto rosso a Cinecittà. Leggi anche: David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori. Anna Ferzetti ai David di Donatello 2026 è vestita di stelle: l'abito luminoso dell'ultima collezione d'Alta Moda Armani PrivéAnna Ferzetti ai David di Donatello 2026 per La Grazia: sul red carpet per la sua miglior interpretazione da protagonista ha scelto l'eleganza di Armani Privé Sin dalla prima visione de La Grazia - il ... vogue.it Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini vince il David di Donatello per la Miglior sceneggiatura non originale. Oltre a Soldini, il film è scritto da Doriana Leondeff, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia. ANSA/MATTEO CORNER - facebook.com facebook David di Donatello, Matilda De Angelis migliore attrice non protagonista x.com