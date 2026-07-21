È morto all’età di 97 anni il padre dell’ex allenatore di calcio Maurizio Sarri. La scomparsa di Amerigo è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa. Amerigo Sarri era noto anche per aver praticato il ciclismo, passando tra i dilettanti nel 1947. La notizia è stata riportata da fonti sportive e giornalistiche senza commenti aggiuntivi.

Un grave lutto ha colpito Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli: è scomparso suo padre Amerigo. Aveva 97 anni. Sarri, addio al papà Amerigo. La Gazzetta lo ricorda per la sua bravura nel ciclismo: “Corridore completo, considerato un passista-scalatore con un buon spunto veloce, passò tra i dilettanti nel 1947. In sei stagioni raccolse 37 vittorie con diverse formazioni, tra cui G.S. Castellani, U.S. Rifredi, Assi Firenze e soprattutto l’Aquila Montevarchi, società con la quale visse gli anni più importanti della carriera. C on la maglia rossoblù conquistò oltre cinquanta affermazioni complessive e fu tra i protagonisti del periodo d’oro del sodalizio montevarchino nei primi anni Cinquanta, insieme ad altri grandi interpreti come Falsini, Bartolozzi e Tognaccini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lutto per Maurizio Sarri: si è spento il padre Amerigo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto Amerigo Sarri, padre di Maurizio e ciclista: si allenava con Bartali

Leggi anche: Lutto per mister Maurizio Sarri: è morto il papà Amerigo

Temi più discussi: Gravissimo lutto per Sarri: morto papà Amerigo. Il cordoglio dell'Atalanta; Atalanta, Maurizio Sarri, storia del calcio di una volta: il riscatto in tuta, un caratterino di quelli giusti; Sarri: 'Ederson sarà un pilastro della mia Atalanta, qui spero di vincere qualcosa'; Le idee di Sarri: Porto una filosofia nuova, voglio una squadra che sposi il mio pensiero.

Gravissimo lutto per Maurizio #Sarri: è morto il papà Amerigo x.com

Lutto per Maurizio Sarri: morto il papà Amerigo campione del ciclismoSi è spento all'età di 97 anni il campione di ciclismo Amerigo Sarri, padre dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, nella sua residenza ad Arezzo, dove viveva da qualche tempo. Ha fatto la stori ... msn.com

Lutto per Maurizio Sarri: si è spento il padre Amerigo a 97 anni, volto del ciclismo toscanoL'Atalanta ha espresso le più sentite condoglianze e la vicinanza al suo nuovo allenatore per la tragica perdita attraverso una nota ufficiale ... tuttosport.com