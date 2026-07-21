Lutto per Maurizio Sarri | si è spento il padre Amerigo

Da ilnapolista.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto all’età di 97 anni il padre dell’ex allenatore di calcio Maurizio Sarri. La scomparsa di Amerigo è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa. Amerigo Sarri era noto anche per aver praticato il ciclismo, passando tra i dilettanti nel 1947. La notizia è stata riportata da fonti sportive e giornalistiche senza commenti aggiuntivi.

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Un grave lutto ha colpito Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli: è scomparso suo padre Amerigo. Aveva 97 anni. Sarri, addio al papà Amerigo. La Gazzetta lo ricorda per la sua bravura nel ciclismo: “Corridore completo, considerato un passista-scalatore con un buon spunto veloce,  passò tra i dilettanti nel 1947. In sei stagioni raccolse 37 vittorie con diverse formazioni, tra cui G.S. Castellani, U.S. Rifredi, Assi Firenze e soprattutto l’Aquila Montevarchi, società con la quale visse gli anni più importanti della carriera. C on la maglia rossoblù conquistò oltre cinquanta affermazioni complessive e fu tra i protagonisti del periodo d’oro del sodalizio montevarchino nei primi anni Cinquanta, insieme ad altri grandi interpreti come Falsini, Bartolozzi e Tognaccini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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