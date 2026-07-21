Lutto per Maurizio Sarri | morto il padre Amerigo

È morto all’età di 97 anni Amerigo Sarri, padre del tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri. Amerigo Sarri era stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento nel movimento delle due ruote nel secondo dopoguerra. La famiglia ha comunicato la scomparsa senza ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello sport e tra gli appassionati di ciclismo. Nessuna informazione è stata diffusa sulle cause della morte.

FIRENZE – È morto all’età di 97 anni il papà del tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri. Amerigo Sarri è stato storico protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra. Corridore completo, Amerigo passò tra i dilettanti nel 1947 e conquistò oltre cinquanta affermazioni complessive e fu tra i protagonisti del periodo d’oro del sodalizio montevarchino nei primi anni Cinquanta. Le sue prestazioni gli valsero anche due convocazioni nella Nazionale italiana. Da professionista disputò soltanto tre gare, tra cui il prestigioso Giro di Lombardia del 1953. L’Atalanta ha voluto mandare un messaggio di cordoglio per mostrare la propria vicinanza al suo allenatore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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LUTTO PER MAURIZIO SARRI: È MORTO IL PADRE AMERIGO, IL COMMOVENTE MESSAGGIO DELL'ATALANTA

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